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  3. TEM'de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

TEM'de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

TEM'de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

 

Kaza, gece saat 02.40 sıralarında TEM Otoyolu Erenler Alancuma mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Muammer Y. idaresindeki 41 DM 978 plakalı araç, dinlenme tesislerinden otoyola çıkan Mesude C. idaresindeki 14 BA 553 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 14 BA 553 plakalı araç ise Alican Ç. yönetimindeki 14 AJ 4124 plakalı çekiciye çarptı.

3 aracın karıştı kazada sürücüler Muammer Y. ile Mesude C. ve araçlarda bulunan Yahya Yiğit C., Yağmur Zümra C., Zühra L. isimli toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılardan 2’si Sakarya Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 3’ü ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 
(İHA) 

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