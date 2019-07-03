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  3. TEM'de 12 kurşunlu yol verme cinayeti

TEM'de 12 kurşunlu yol verme cinayeti

TEM'de 12 kurşunlu yol verme cinayeti

İstanbul TEM Otoyolu’nda motosikletli Hasan Saykal, yol vermeyen otomobil sürücüsü Serdar Çekiç’e kurşun yağdırdı. Katil zanlısı olay yerinde bekleyerek polise teslim oldu.

İstanbul Bağcılar’da dün sabah TEM Otoyolu’nda Edirne istikametine doğru sağ şeritten ilerleyen motosiklet sürücüsü Hasan Saykal, önündeki otomobilin sürücüsü Serdar Çekiç’ten yol istedi. İddiaya göre Çekiç yol vermeyince Saykal, arabanın yanından geçmeye çalıştı. Bu sırada otomobile çarpan motosiklet devrildi. Yara almayan motosiklet sürücüsü, kaza sonrası duran Çekiç’le tartıştı. Silahını çekene Saykal, otomobile doğru 12 el ateş etti.

4 mermi isabet etti

Yanında ablası Aslı A. ile arkadaşı Buket A. da bulunan Çekiç’in vücuduna 4 kurşun isabet etti. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldıran Çekiç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosikletinin başında bekleyen saldırgan suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Saykal, mahkemece tutuklandı.

 

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