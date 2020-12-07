Temaslıların karantina süresi nedir? Karantina kaç güne düştü?

Karantina süresine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından temaslıların karantina süresi güncellendi. Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantinanın ne zaman bitebileceğine ilişkin açıklamalar da yapıldı.

TEMASLILARIN KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜNE DÜŞTÜ?

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi.

Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek.

Rehberde, "Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabilir." ifadelerine yer verildi.