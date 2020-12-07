Temaslıların karantina süresi nedir? Karantina kaç güne düştü?
Temaslıların karantina süresine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Vatandaşlar "Karantine kaç güne düştü?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncellendi. İşte detaylar...
Karantina süresine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından temaslıların karantina süresi güncellendi. Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantinanın ne zaman bitebileceğine ilişkin açıklamalar da yapıldı.
TEMASLILARIN KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜNE DÜŞTÜ?
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi.
Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek.
Rehberde, "Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabilir." ifadelerine yer verildi.