TEM otoyolunda kamyonet alev aldı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Kavacık Mevkisi'nde, Ankara istikametinde seyir halinde olan Özgür Çelebi'nin kullandığı 34 TH 2708 plakalı kamyonetin motor kısmı alev aldı. Kamyoneti emniyet şeridine çekerek durduran sürücü, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda, yanan aracın çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

(AA)