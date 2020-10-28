Telin ne demek, nedir? Telin etmek ne anlama gelir?

Telin kelimesi Türk Dil Kurumu sözlük sayfasında yer alıyor. TBMM'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u "telin ve teşhir" kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kelime merak edilin konular arasında yer aldı. Arapça kökenli bir sözcük olan telin dilimize Arapça'dan geçmiştir.

TELİN NE DEMEK, NEDİR?

Telin kelimesi Türk Dil Kurumu çevrim içi sözlük sayfasında Lanet okuma, lanetleme, kargıma, kargış gibi anlamlara gelmektedir. Kelime dilimize Arapça'dan geçmiştir. İsim cümlelerinde kullanılır.

TELİN ETMEK NE ANLAMA GELİR?

Telin etmek de, telin ile aynı anlamlara gelmektedir. TDK'da lanetlemek, kargımak manasında açıklanır.