Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9598
  • 6,6908
  • 245.84
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Televizyondan çıkan yangında büyük panik

Televizyondan çıkan yangında büyük panik

Televizyondan çıkan yangında büyük panik

Üsküdar’daki bir apartmanın giriş katında televizyonun elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangında evde bulunan iki çocuk son anda kurtarılarak büyük bir faciadan dönüldü. Üst katta oturan hamile kadın ise dumandan etkilendi. Genç kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Durbalı Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Televizyonun elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangın sırasında, evde bulunan iki çocuk son anda dışarı çıkarıldı. 2 çocuğun dışarıda olan anneleri, olayı öğrenince büyük şok yaşadı. Evine gelen anne, gözyaşlarını tutamadı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, bir süre dairenin içerisinde incelemelerde bulundu. Bu sırada sokakta yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. 

Öte yandan, dairenin üst katında oturan hamile bir kadın ise dumandan etkilendi. Binadan çıkarılan genç kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman'ın annesi herkesi hayrete düşürdü!
Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi
Ezgi Mola Mustafa Sakallı ile evlenecek mi?
'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesinin izinden gidiyor! Teklifi kabul etti...
Arkadaş grubunda kendi düşerken yanından sizi de ayırmayanlar var mı? Ya da hiç olmuş muydu?

Her Arkadaş Grubunda Böyle Biri Vardır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Maduro'dan sert açıklama: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar