Telefon sansarlarına 406 yıl hapis talebi

HİLAL YILDIRIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde, Şanlıurfa Akçekale’den yönetilen şebekenin, mağdurları “FETÖ ile bağlantınız tespit edildi” diyerek korkuttukları belirtildi. 35 kişiden 4 milyon 837 bin TL, 48 altın bilezik, 94 çeyrek, 80 cumhuriyet, 137 yarım ve 4 Ata altının yanı sıra pırlanta gibi ziynet eşyalarını kamera bulunmayan noktalarda elden alındığı öğrenildi.

ORGANİZE VURGUN



Mağdurları ‘atıcı’ adlı çete üyelerinin aradığı, ‘aracı’ların örgüte eleman temin ettiği, ‘eldenci’lerin de paraları teslim aldığı bildirildi. Elebaşı Burak Durdabak’ın da aralarında bulunduğu 44 şüpheli hakkında 1 yıldan 406 yıla kadar hapis cezası istendi.

HEDEFLERİNDE YAŞLILAR VARDI



Yaşlıları ve kadınları hedef alan çete üyeleri telefon dinlemesine takıldı. İstanbul’da suç ortağı arayan bir şüpheli “Avcılar’daki evde servet yatıyor” dedi. Bir diğeri ise “Kadın 1940 doğumlu. Cadının hesabında 56 bin 250 TL var” şeklinde konuştu.