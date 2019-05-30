Telefon dolandırıcısına gasptan hapis cezası

Olay, İlkadım ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde 19 Eylül 2016 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcılar 51 yaşındaki Lütfiye K.'yi hem ev telefonundan hem de cep telefonundan arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ operasyonuna adının karıştığını ve evdeki altınların kuyumcudan alınan altınlar ile mukayese edeceklerini ve altınları daha sonra geri vereceklerini söyleyip eve gelecek olan polise altınları ve paraları vermesini istediler. Dolandırıcılar kadına içi altın dolu poşeti evin kapısını aralayıp eve gelecek polisin yüzüne bakmadan kapının aralığından teslim etmesi konusunda tembih etti. Dolandırıcılar kredi kartı şifresi ve bilgisini aldıkları kadının hesabından da 533 lira para çekti. Lütfiye K.dolandırırken eve giden sahte polis kapıyı açan kadından altınları istedi. Kadın poşeti uzatıp vermek isterken bir anda vazgeçip dolandırıcıya polis kimliğini sordu. Bu sırada her ikisi de poşeti çekiştirirken, kadın feryat edip yardım istedi. Dolandırıcı panikleyip kaçmak isterken Lütfiye K., kendisini merdivenlerde yakaladı ancak şahıs elinden kurutup kaçmayı başardı. Lütfiye K., polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak altınları almaya Lütfiye K.'nin evine giden Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Mahmut B.'yi Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Mahmut B., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi ve nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahmut B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanması suretiyle yarar sağlanma, dolandırıcılık ve konutta veya eklentisinde gasp" suçundan dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Mahmut B., "dolandırıcılık" suçundan yeterli delil bulunmadığı için beraat ederken "gasp" suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)