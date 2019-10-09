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Tel Abyad nerede? Tel Abyad haritada nerede?

Tel Abyad nerede" Tel Abyad haritada nerede"

Tel Abyad nerede? sorusu 9 Ekim Çarşamba günü yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı harekatı kapsamında terör hedeflerini vurduğu yerlerden birisi de Tel Bayad şehri oldu. Vatandaşlar Tel Abyad’ın nerede olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Tel Abyad haritada nerede? İşte cevabı…

Tel Abyad nerede? Tel Abyad haritada nerede? soruları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Şanlı ordumuzun Suriye’deki güvenli hava sahasını oluşturmak amacıyla düzenlediği Barış Pınarı harekatında hedef aldığı yerlerden birisi de Tel Abyad oldu. Haberimiz içerisinden Tel Abyad ile ilgili ayrıntılara ve konumuna ulaşabilirsiniz

TEL ABYAD NEREDE?

Tel Abyad, Balıh Nehri boyunca yer alan ve idari olarak Rakka Valiliği'ne ait Suriye şehridir. Kürt, Arap, Ermeni ve Türkmen'lerden oluşan 200.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Osmanlı döneminde Şanlıurfa ilinin Akçakale ilçesiyle aynı idi. Günümüzde kent Rojava Özerk Bölgesinin, Kobanê Kantonuna bağlı bir kenttir.

Barış Pınarı Harekatı, ABD basınının gündemine bomba gibi düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Twitter hesabından duyurmasının ardından harekat, ABD medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu. Bloomberg, Erdoğan'ın açıklamasından önce Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türk askerinin sınırı geçtiğini bildirdi.

 Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, ABD basınının gündemine bomba gibi düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını resmi Twitter hesabından duyurmasının ardından ABD medyası harekatı, "son dakika" olarak duyurdu.

Harekatın başlatıldığı haberi, uzun süredir ülke gündemini meşgul eden Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması tartışmalarının bile önüne geçerek bir numaralı gündem maddesi oldu.

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