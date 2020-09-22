Tekzip ne demek? Tekzip TDK kelime anlamı nedir?

Tekzip, günlük hayatta karşılaştığımız ifadeler arasında yer alıyor. Türkçe'de anlamını bilmediğimiz birçok kelime bulunuyor. Cümleleri veya kelimelerin en doğru kullanımları Türk Dil Kurumu (TDK), tarafından açıklanıyor. Tekzip sözcüğünün kelime anlamı haberimizde.

TEKZİP NE DEMEK?

Tekzip, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Zaman zaman kelime kitaplarda ve makalelerde karşımıza çıkmaktadır.

Tekzip kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı "yalanlama" olarak adlandırılmaktadır.

- Üçü de derhâl tekzip etti ve tekziplerinin başında tabii seksen yaşında olmadıklarını altını çizerek ilan ettiler.

Tekzip etmek, dilimizde deyim olarak kullanılır.