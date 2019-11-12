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  3. Teknede nargileye 13 bin 500 TL ceza

Teknede nargileye 13 bin 500 TL ceza

Teknede nargileye 13 bin 500 TL ceza

İstanbul Boğaz’ındandaki teknelere deniz polisi ve zabıta ekipler tütün denetimi yaptı.

Şehir hatları vapurlarında sigara içen 4 kişiye 153’er lira, bir yolcu teknesine mevzuata aykırı uyarı tabelası sebebiyle 2 bin 500 lira ceza kesildi. Nargileye müsade eden 2 tur teknesine de 13 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Kamuya açık kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasak. Kanun kapalı alanlarla sınırlı kalmıyor, tekne ve vapurların açık alanlarını da kapsıyor.


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