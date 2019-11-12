Teknede nargileye 13 bin 500 TL ceza

Şehir hatları vapurlarında sigara içen 4 kişiye 153’er lira, bir yolcu teknesine mevzuata aykırı uyarı tabelası sebebiyle 2 bin 500 lira ceza kesildi. Nargileye müsade eden 2 tur teknesine de 13 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Kamuya açık kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasak. Kanun kapalı alanlarla sınırlı kalmıyor, tekne ve vapurların açık alanlarını da kapsıyor.