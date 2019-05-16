Tekne orucu nedir? Ne anlama geliyor?

Tekne orucu, âlimlerin küçük yaşta çocuklara oruca alıştırmak ve onlara İslâmî bir kimlik kazandırmak için önerdikleri tenkiye orucuna dayanır.

KÜTAHYA'DA TEKNE ORUCU

Kütahya'da özel bir anaokulunun düzenlediği etkinlikte, "tekne orucu" tutan çocuklar öğle ezanıyla iftar yaptı.Gaybiefendi Mahallesi'ndeki anaokulunda, orucu ve ibadeti sevdirmek için düzenlenen "tekne orucu" programına 4 ila 7 yaşlarındaki yaklaşık 80 çocuk katıldı.

Sahura kalkan ve öğleye kadar bir şey yiyip içmeyen çocuklar, ezanın okunmasıyla hurma ile oruçlarını açtı. İlahilerin okunduğu, duaların edildiği programda çocuklara "diş kirası" hediyeleri verilerek, Osmanlı şerbeti ve Osmanlı macunu ikram edildi. Okul Müdürü Mustafa Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tekne orucunun Osmanlı döneminde bir ramazan geleneği olduğunu söyledi.Bu geleneği yaşatmak için okulun öğretmenleriyle program düzenlediklerini belirten Ercan, "Çocuklarımıza ramazanın coşku ve sevincini yaşatmak istedik. Bunu da bir Osmanlı geleneği olan tekne orucu ile yapmayı düşündük." dedi.

Ercan, tekne orucu geleneğini gelecek yıllarda da devam ettirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi. Öğrenciler de ilk kez oruç tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

TEKNE ORUCU NEDİR?



Peki, tekne orucu nedir? Tekne orucu, bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesine tekne orucu denir. Tekne orucunda çocuklar sahurdan kaba kuşluğa kadar veya öğleye kadar oruç tutarlar.

1940’lı yılların Ramazanlarını anlatan Necdet Sakaoğlu, “Taşrada Eski Yaz Ramazanları” başlıklı yazısında bu konuda ayrıntıya dikkat çeker. Sakaoğlu’nun aktarımına göre, tekne orucu, âlimlerin küçük yaşta çocuklara oruca alıştırmak ve onlara İslâmî bir kimlik kazandırmak için önerdikleri tenkiye orucunda dayanır. Arapçada “künyelemek”, “kimliklenmek” anlamına gelen tenkiye zamanla tekne olmuştur.