Ramazan ayının gelmesi ile birlikte müslümanlara farz olan oruçlar tutulmaya başlandı. Tekne orucu nedir, ne anlama geliyor? Tekne orucu saat kaçta biter? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Tekne orucu, bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesine tekne orucu denir. Tekne orucu genellikle çocuklar tarafından tutulan oruçtur.

TEKNE ORUCU NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?



Tekne orucu, bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesine tekne orucu denir. Tekne orucunda çocuklar sahurdan kaba kuşluğa kadar veya öğleye kadar oruç tutarlar.

1940’lı yılların Ramazanlarını anlatan Necdet Sakaoğlu, “Taşrada Eski Yaz Ramazanları” başlıklı yazısında bu konuda ayrıntıya dikkat çeker. Sakaoğlu’nun aktarımına göre, tekne orucu, âlimlerin küçük yaşta çocuklara oruca alıştırmak ve onlara İslâmî bir kimlik kazandırmak için önerdikleri tenkiye orucunda dayanır. Arapçada “künyelemek”, “kimliklenmek” anlamına gelen tenkiye zamanla tekne olmuştur.