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  3. Tekirdağ'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 10 tutuklama

Tekirdağ'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 10 tutuklama

Tekirdağ'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 10 tutuklama

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Muratlı, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda yakalanan 17 kişiden 10’u tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa, Muratlı, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında satışa hazır halde toplam 312 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği (fişekleri ile birlikte) bulunarak el konuldu. Operasyon çerçevesinde 17 şahıs gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 17 kişiden 10’u tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

İHA

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