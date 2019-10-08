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  3. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu'da uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.  

Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda F.A, A.B.Y, T.B, H.G, M.S, O.K.G, A.A, H.K, S.T, G.K, H.T. ve S.T. gözaltına alındı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.  

AA

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