Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Tekirdağ Valiliği 4 günlük sokağa çıkma yasağı açıklaması haberimizde…

Tekirdağ’da sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? gibi soruların yanıtı Tekirdağlı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 9 ilde daha seyahat yasağının kaldırılmasının ardından gözler 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı illerine çevrildi. Tekirdağ Valiliği 4 günlük sokağa çıkma yasağı açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Tekirdağ'da giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına da değinilerek, "Bu kapsamda 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde Büyükşehirlerde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması da Tekirdağ ilinde uygulanmayacaktır. Buna bağlı olarak hafta içinde açık olan yerler, anılan tarihlerde de aynı kurallarla açık olabileceklerdir. Tekirdağ ilinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacak olması korona virüsü yayılması tehdidinin geçtiği anlamına gelmemektedir. Değerli hemşehrilerimizin kişisel hijyen, maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralına uymak suretiyle öncelikle kendilerini ve çevrelerini korumaları, korona virüsü salgını ile mücadeleye destek olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.