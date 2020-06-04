Tekirdağ'da kahvehaneci veresiye isyanını ilginç bir afiş asarak duyurdu

Kurtuluş Caddesi'nde kahvehane işleten Levent Altın, müşterilerinden alacaklarının 7 bin liraya ulaşması üzerine, birçoğundan borçlarını ödemesini istedi.

İsteğine karşılık bulamayan Altın, bu kez de kahvehane duvarına "Veresiyeciler, 16 Mart tarihi itibarıyla veresiye Kovid-19’a yakalanıp ölmüştür. Hesaplarınızı ödeyin ve bir daha da teklif etmeyin." yazılı afiş astı.

Altın, yaptığı açıklamada, veresiye defterinin kabarması ve tedbirler kapsamında uzun süre işletmenin kapalı olması nedeniyle alacaklarını afişle istemek zorunda kaldığını söyledi.

Artık veresiye çay, kahve ve meşrubat satışı yapmayacağını anlatan Altın, "Biz de kendi çapımızda esnaf olarak müşterimizi idare etmeye çalışıyorduk. Fakat tedbirler nedeniyle iş yerimin kapanmasından sonra maddi sıkıntılar geçirdim. Bu süreçte de herhangi ödeme yapılmadığı için mecburen böyle bir şey yapma gereği duyduk. O dönem biz onları idare ettik, bu dönem de artık onlar bize yardımcı olacak." diye konuştu.

AA