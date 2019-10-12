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  3. Tekirdağ'da ilk kez görüldü!.. 'Bu nasıl bir şey yahu'

Tekirdağ'da ilk kez görüldü!.. 'Bu nasıl bir şey yahu'

Tekirdağ'da ilk kez görüldü!.. 'Bu nasıl bir şey yahu'

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece yarısı ortaya çıkan su maymunu görenleri korkuttu.

Camiatik Mahallesinde gece yarısı işten çıkan bir vatandaş, yolda yürüdüğü sırada dev bir fareye benzeyen su maymunu ile karşı karşıya geldi.

İlk kez görüldüğü ifade edilen su maymunu, hem korkuttu hem de hayrete düşürdü. Yolda su maymununu gören bir köpeğin de havladığı görüldü.

O anları telefon kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, “Bu nasıl bir şey yahu” dedi.

(İHA)

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