Tekirdağ'da ilk kez görüldü!.. 'Bu nasıl bir şey yahu'

Camiatik Mahallesinde gece yarısı işten çıkan bir vatandaş, yolda yürüdüğü sırada dev bir fareye benzeyen su maymunu ile karşı karşıya geldi.

İlk kez görüldüğü ifade edilen su maymunu, hem korkuttu hem de hayrete düşürdü. Yolda su maymununu gören bir köpeğin de havladığı görüldü.

O anları telefon kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, “Bu nasıl bir şey yahu” dedi.

(İHA)