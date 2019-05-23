Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1343
  • 6,8567
  • 251.267
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Tekirdağ'da cinayet: 2 ölü

Tekirdağ'da cinayet: 2 ölü

Tekirdağ'da cinayet: 2 ölü

Çerkezköy'de bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden 2 kişiyi öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Caddesi'ndeki bir gazinoda Metin Ç.(36), Dursun Arslan'ı (40) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Dursun Arslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Cinayet zanlısı Metin Ç., Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Zanlı sorgusunda bir kişiyi daha öldürdüğünü ve ormana attığını itiraf etti. Kuşbahçe mevkisinde ormanlık alandaki aramada Fesih Yıldız'ın (50) da cesedine ulaşıldı. Yıldız'ın cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.      
Gözaltına alınan zanlının alacak verecek meselesi yüzünden cinayetleri işlediği öğrenildi. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Moderatör Ece Erken ve Bircan Bali yaptığı gafla alay konusu oldu. Eurovision´da sahne alan dünyaca

Ece Erken ve Bircan Bali´nin Madonna Gafı: Alay Konusu Oldular

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Muhteşem manzaraları çizimleriyle sanat eserine dönüştürüyor

ABD'nin S-400 rahatsızlığı: S-400 alımını iptal edin