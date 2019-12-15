Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Tekirdağ'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen operasyonda, 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Alaybey mevkinde, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 26 düzensiz göçmen ile bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, yapılan kontrolün ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine gönderildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

AA


Oyunculara botoks uyarısı
'Aile paradan daha önemli'
'Yeni yılın ilk günü setteyiz'
Anlaşmalı ayrılık 
Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması
<p>Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) ile imzalanan

Terörle Mücadelede Yeni Atılım: Kamikaze Mini İHA´lar Geliyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!