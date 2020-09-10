  • $7,4886
  • 8,8674
  • 468.489
  • 1094.57
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Tekerrür nedir, ne demek? Tekerrür etmek ne anlama geliyor?
10 Eylül 2020 Perşembe 10:14 | Son Güncelleme:

Tekerrür nedir, ne demek? Tekerrür etmek ne anlama geliyor?

Tekerrür nedir, ne demek" Tekerrür etmek ne anlama geliyor"

Tekerrür etmek kelimesi son zamanlarda sıkça duyduğumuz ifadeler arasında yer alıyor. Arapça bir sözcük olan tekerrür etmek, kitaplarda ve televizyon programlarında karşımıza çıkıyor. Tekerrür kelimesinin sözlük anlamını sizin için derledik.

Edebi eserlerde yazarlar tarafından kullanılan tekerrür kelimesi merak konusu oldu. Türk Dil Kurumu (TDK) tekerrür kelimesinin anlamını çevrim içi sözlük sayfasında yayınladı. Tekerrür etmek kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir.

TEKERRÜR ETMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dİl Kurumu (TDK), merak edilen kelimelerin doğru kullanımlarını ve ne anlama geldiklerini resmi sitesi üzerinden paylaşıyor.

TDK'da yer alan bilgiye göre kelime Arapça'dan Türkçe'ye geçmiştir. Kelimenin dilimizdeki anlamı ise tekrarlanma ve yinelenme olarak aktarılmıştır.

"Tarihin bir tekerrürden ibaret olduğunu, şimdi bir kere daha öğreniyoruz

<p></p><p><span >Ankara'daki Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırga

AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan baltalı kişi etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Egzersizden önce tok tutan aperitif besinler

Milyonlarca hayranı olan ünlü isimler nasıl keşfedildi?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.