Tekerrür nedir, ne demek? Tekerrür etmek ne anlama geliyor?

Edebi eserlerde yazarlar tarafından kullanılan tekerrür kelimesi merak konusu oldu. Türk Dil Kurumu (TDK) tekerrür kelimesinin anlamını çevrim içi sözlük sayfasında yayınladı. Tekerrür etmek kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir.

TEKERRÜR ETMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dİl Kurumu (TDK), merak edilen kelimelerin doğru kullanımlarını ve ne anlama geldiklerini resmi sitesi üzerinden paylaşıyor.

TDK'da yer alan bilgiye göre kelime Arapça'dan Türkçe'ye geçmiştir. Kelimenin dilimizdeki anlamı ise tekrarlanma ve yinelenme olarak aktarılmıştır.

"Tarihin bir tekerrürden ibaret olduğunu, şimdi bir kere daha öğreniyoruz