Tek tuşla kurtuldu

Antalya Muratpaşa’da eşinden boşanan Rus uyruklu Ayşe K., evi tadilatta olduğu için eski kayınvalidesine bıraktığı çocuğunu görmeye gitti. Kadının eski kocası Alper T. A., hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen tabancayla evin kapısına dayandı. Korkan Ayşe K., cep telefonuna yüklediği Kadın Destek Uygulaması’ndan (KADES) butona basıp polisten yardım istedi.

ÇATIDAN GİRDİLER



Ekipler 3 dakikada olay yerine ulaştı. Özel harekât polislerinin desteğiyle binaya operasyon düzenlendi. Apartmanda kıstırılan şahıs, paniğe kapılıp kazara kendi bacağını vurdu, sonra da polislere ateş açtı. İtfaiye merdiveniyle çatıya çıkan ekipler, apartman içine gaz bombası attı. Kısa bir çatışma yaşandı. Dumandan etkilenen Alper T.A., gözaltına alındı. Saldırgan ve yaralanan bir polis hastaneye kaldırıldı.

Alper T. A., tedavisinin ardından tutuklandı.

EKİPLER YETİŞMESE KAPIYI KIRACAKTI



Balkona çıktığında karşı binadaki eski eşinin kendisine silah doğrulttuğunu gören Ayşe K., şöyle konuştu: “Ekipler gelene kadar eski eşim binaya girdi. Tekmelediği kapı çatladı. KADES’ten konumuma ulaşan polis 3 dakikada geldi. Yoksa beni ve iki kızımı öldürecekti.”

ÜCRETSİZ İNDİRİLİYOR



Telefonlara ücretsiz indirilen KADES programı T.C. numarası girilip aktivasyon kodu alındıktan sonra aktif hale geliyor. Panik botununa basıldığında konumunuz polise iletiliyor.