'Tek taş' kızlar yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, iki genç kız 1 ay içerisinde 4 kuyumcudan çok sayıda tek taş yüzük çaldı. Bir kuyumcunun durumu fark etmesi sonucu incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde, iki genç kızın dükkana girdikten sonra beğendikleri yüzükleri kuyumcudan tartmalarını istedikleri sırada tezgahın üzerinde duran orijinal yüzükle cebinden çıkardığı sahte yüzüğü değiştirdiğini fark etti. Sonrasında diğer kuyumcular da durumu fark edip polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen güven timleri eşkalleri belli olan iki şüpheli kızı yolda giderken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri yapılan S.G. (18) ve Z.S. (21) adliyeye sevk edildi.

İHA