Tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyorlar

İkizdere ilçesi Yağcılar köyünde tek odalı harabe evlerinde yaşam mücadelesi veren Avcı ailesinin dramı, Ali Avcı'nın 2,5 yıl önce kalp krizi geçirmesi sonucu çalışamaz hale gelmesi ile başladı. Ali ve Hayriye Avcı çifti biri engelli 4 çocuklarının bakımını sağlamakta zorlanıyor. Soğuk gecelerde sobanın bulunduğu mutfakta yatan aile, kendilerine ulaştırılan yardımlarla geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Ailenin durumundan haberdar olan bir grup hayırsever ise sosyal medya üzerinden kampanya başlatarak aileye gıda ve giyecek yardımında bulundu.

SOĞUK OLDUĞU İÇİN MUTFAKTA KALIYORLAR

Eşinin çalışamaması nedeniyle zor günler geçirdiklerini anlatan Hayriye Avcı, "2,5 yıldır zor günler geçiriyoruz. 4 çocuğumla bu eve sığmaya çalışıyoruz ama sığamıyoruz. Evim kötü. Bir oda içerisinde yatıp, kalkıyoruz. Diğer oda çok soğuk oluyor, o yüzden çocuklarla soba kurduğumuz mutfakta kalıyoruz. Hayırsever insanlardan yardım bekliyoruz" dedi.

Sosyal medya sayesinde ailenin içinde bulunduğu durumdan haberdar olduklarını anlatan Gülhan Topal ise "Ailenin içinde bulunduğu durumu görünce kayıtsız kalamadım. Esnaftan, arkadaşlardan yardım topladım. Ailenin gıda ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaparak onlara ulaştırdık. Bu aileye daha fazla yardım yapılabilmesi içinde yetkililere ve duyarlı vatandaşlara sesleniyorum. Öncelikle evin onarılması ve tüm ihtiyaçların karşılanarak ailenin huzurlu bir ortamda yaşaması için harekete geçmeliyiz" diye konuştu.

Ailenin yaşadığı durumu görünce yapılan yardımın çok doğru bir yere gittiğini gördüğünü belirten Hasan Topal da "Yardıma ihtiyacı olan bu ailemizi geldik, gördük. Bu ailenin acil olarak bir eve ihtiyaçları var. Evin durumu ve ailenin yaşam koşulları belli, destek bekliyoruz" dedi.

(DHA)