Tefeciye şatoda kelepçe

Ankara’da vatandaşlara yüksek faizle para verip daha sonra tehdit ederek tahsilât yapan çete çökertildi. Elebaşı H.A. ile çocukları Y.A. ve C.A.’nın yaşadığı 5 dönüm arazi üzerine kurulu villaya da operasyon düzenlendi. H.A. ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Banka hesaplarında milyonlarca lira para trafiği saptanan çete liderinin yasal iş yapıyor gibi görünmek için otomotiv ve kafe sektöründe faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

CEPHANELİK KURMUŞLAR



Adreslerdeki aramalarda mağdurlara ait senet ve çek koçanları, 3 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve sahte basın kartları ele geçirildi.