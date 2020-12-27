27 Aralık 2020 Pazar 00:27 | Son Güncelleme:
Tefeciye şatoda kelepçe
Yüksek faizle borç verdikleri vatandaşların hayatını karartan çete çökertildi. Elebaşı ve 2 oğlu, şatoyu andıran 5 katlı villada yakalandı.
Ankara’da vatandaşlara yüksek faizle para verip daha sonra tehdit ederek tahsilât yapan çete çökertildi. Elebaşı H.A. ile çocukları Y.A. ve C.A.’nın yaşadığı 5 dönüm arazi üzerine kurulu villaya da operasyon düzenlendi. H.A. ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Banka hesaplarında milyonlarca lira para trafiği saptanan çete liderinin yasal iş yapıyor gibi görünmek için otomotiv ve kafe sektöründe faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
CEPHANELİK KURMUŞLAR
Adreslerdeki aramalarda mağdurlara ait senet ve çek koçanları, 3 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve sahte basın kartları ele geçirildi.