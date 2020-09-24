Tefeci kuzenden dehşet... Para için bu yapılır mı!

Adana Seyhan’da Bilal Ş., eşinin kuzeni Ali B.’den 7 bin 150 lira borç aldı. Ali B., bir süre sonra verdiği parayı yüksek faiz oranıyla geri istedi, ancak Bilal Ş. bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Ali B., Bilal Ş.’nin sokakta oynayan çocukları Ç.Ş. (6) ve H.Ş’yi (8) kaçırdı. Çocukların saçlarını jiletle kazıyıp plastik kelepçeyle pencere demirine bağlayan Ali B., çektiği fotoğrafları da Bilal Ş.’ye gönderdi. Ali B., bir süre sonra da çocukları serbest bıraktı ancak bu kez de Bilal Ş.’yi rehin alıp, zorla evine götürdü. Eşinin rehin tutulduğu öğrenen Songül Ş., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, Ali B.’nin evine baskın düzenledi; söz konusu şüpheliyle birlikte onun suç ortağı olan Erdal A.’yı (47) yakaladı, Bilal Ş.’yi de kurtardı.

Suç ortağıyla birlikte gözaltına alınan Ali B. tutuklandı.

2’Sİ DE TUTUKLANDI



Bilal Ş., “Ali B.’den, 7 bin 150 lira borç almıştım. Borcuma karşılık 17 bin ve 27 bin liralık senet imzalamamı istedi. Karşı çıkınca bankadan kredi kullanmaya zorladı” dedi. Sorguları tamamlanan Ali B. ve Erdal A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Songül Ş., Ali B.’nin kendilerini sürekli tehdit ettiğini söyledi.