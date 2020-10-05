Tecrit etmek ne demek? Tecrit etmenin anlamı nedir?

Tecrit etmek ifadesi sözlükte birçok farklı anlam ifade ederken felsefe de yok olmak olarak açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında tecrit etmek kelimesinin anlamını yayınladı.

TECRİT ETMEK NE DEMEK?

Tecrit etmek sözlükte; izolasyon veya hiçleşme, bir insanın dış dünyadan koparılarak kendi hâline bırakılması olayıdır. İlişkide bulunduğu topluluktan çıkarmak, sosyal ekonomik ve kültürel olarak yalnızlığa terk etme halidir. Kişinin bunu kendi kendine yapması ise inziva olarak nitelenir.

TECRİT ETMEK TDK ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK), resmi internet sitesi üzerinde Tecrit etmek kelimesini şu şekilde açıklamıştır:

1. herkesten veya her şeyden ayırmak, bir kenara koymak.

2. felsefe soyutlamak.

3. fizik yalıtmak.