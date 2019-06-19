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Tecavüze çirkin tezgah

Tecavüze çirkin tezgah

Manisa'da bir sosyal paylaşım sitesinde oğlunun fotoğrafını kullanarak tanıştığı kıza, evlenme vaadiyle tecavüz ettiği iddia edilen 59 yaşındaki zanlı tutuklandı.

 Söz konusu olay şöyle gerçekleşti. Dört çocuk babası G.B., oğlunun fotoğrafıyla bir sosyal paylaşım sitesine girerek Van'ıda yaşayan B.A. (19) ile tanıştı.G.B.'nin evlenme vaadiyle Manisa'ya çağırdığı B.A.'ya, silah zoruyla tecavüz ettiği iddia edildi. Genç kızın şikayetçi olması üzerine polis tarafından gözaltına alınan G.B., tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
 Ahmet ÜNSAL / MANİSA

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