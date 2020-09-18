18 Eylül 2020 Cuma 12:05 | Son Güncelleme:
Tebellüğ nedir, ne demek? Tebellüğ TDK kelime anlamı
Tebellüğ kelimesi TDK sözlük tarafından yayınlandı. Vatandaşlar, Tebellüğ kelimesini okudukları bir yazıda veya kitapta görünce anlamını araştırıyor. Tebellüğ sözcüğüne, sıkça karşımıza çıkana ifadelerden biri oluyor.
Tebellüğ, Türk Dil Kurumu (TDK) tarfaından açıklanıyor. TDK, Türkçe'de bilinmeyen ve sıkça karıştırılan kelimeleri çevrim içi sözlük sayfasında yayınlıyor. Tebellüğ günlük hayatta karşımıza çıkmatadır.
TEBELLÜĞ NEDİR?
Tebellüğ kelimesi TDK sözlükte yer alıyor. Kelime Arapça'dan dilimize geçmiştir.
Kelime dilimizde isim şeklinde kullanılır.
Türk Dil Kurumu (TDK), tebellüğ kelimesinin bildirim alma olarak açıkladı.
TEBELLÜĞ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER
- tebellüğ etmek