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  3. TDK'ya göre yüz yüze nasıl yazılır? Yüzyüze mi yüz yüze mi?
09 Eylül 2020 Çarşamba 10:27 | Son Güncelleme:

TDK'ya göre yüz yüze nasıl yazılır? Yüzyüze mi yüz yüze mi?

TDK'ya göre yüz yüze nasıl yazılır" Yüzyüze mi yüz yüze mi"

Dilimizde zarf olarak kullanılan yüz yüze kelimesi karşı karşıya anlamı taşımaktadır. Günlük hayatımızda konuşmalarımızı sıklıkla yüz yüze gerçekleştiririz. Türk Dil Kurum'da, kelimenin doğru yazılışını çevrim içi sözlük sayfasında yayınladı.

Yüz yüze sözcüğünün doğru yazımı sıkça kullandığımız kelimelerden biri olan yüz yüze mi yoksa yüzyüze mi şeklinde yazıldığı merak konusu oldu. Türk Dil Kurumu (TDK) sözcüğün Türkçe'de doğru kullanım şekline resmi sitesinde açıkladı.

TDK'YA GÖRE YÜZ YÜZE NASIL YAZILIR?

Yazım yanlışları günlük hayatta can sıkıcı olabiliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) kelimenin doğru kullanımını çevrim içi sözlük sayfasında yayınladı.

Kelimenin doğru kullanımı "yüz yüze" şeklinde olmalıdır. Buna göre kelime ayrı yazılır.

Yüz yüze sözcüğüne örnek cümle;

"Yüz yüze görüşmek istiyor, söyleyecekleri varmış."

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