TDK‘ya göre yalnız nasıl yazılır? Yalnız mı, Yalnız mı?

Sıklıkla karşılaştığımız kelimeler arasında yer alan yalnız kelimesi, Türkçe’de; bağlaç, sıfat, isim ve zarf olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu dilimizde en güncel şekilde kullanılan yalnız kelimesini doğru olarak yazılışını sitesi bünyesinde veya sözlükler aracılığıyla vatandaşa ulaştırıyor.

TDK ‘YA GÖRE YALNIZ NASIL YAZILIR?

Günlük hayatta karşımıza çıkan kelimelerin doğru yazımını TDK açıklıyor. Yalnız kelimesinin doğru kullanımı TDK’da “ Yalnız” olarak belirtilmiştir.

Türk Dil Kurumu'nun resmi web sitesinde yer alan çevrimiçi sözlükte 'yanlız' olarak sorgulama yapıldığında 'bu söz güncel Türkçe sözlükte bulunamadı' uyarısını veriyor. Sonuç olarak kelimenin doğru ifadesi yalnızdır.

Yalnız Yazımı Cümle İçinde Örnekler

Bu akşam kendimi çok yalnız hissediyorum. Doğru

Bu çetin yolda yanlız başıma kaldım. Yanlış