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  3. TDK‘ya göre yalnız nasıl yazılır? Yalnız mı, Yalnız mı?
02 Eylül 2020 Çarşamba 12:45 | Son Güncelleme:

TDK‘ya göre yalnız nasıl yazılır? Yalnız mı, Yalnız mı?

TDK‘ya göre yalnız nasıl yazılır" Yalnız mı, Yalnız mı"

Sıfat, zarf ve bağlaç anlamlarında kullanılan yalnız kelimesinin doğru kullanımı TDK tarafından yayınlanıyor. Türkçe'yi kurallarına uygun bir şekilde kullanmak isteyen kişiler yalnız sözcüğünün ifade edilişini not ediyor. Sosyal medya üzerinde yalnız kelimesinin yanlış olarak ifade etmek can sıkıcı olabiliyor.

Sıklıkla karşılaştığımız kelimeler arasında yer alan yalnız kelimesi, Türkçe’de; bağlaç, sıfat, isim ve zarf olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu dilimizde en güncel şekilde kullanılan yalnız kelimesini doğru olarak yazılışını sitesi bünyesinde veya sözlükler aracılığıyla vatandaşa ulaştırıyor.

TDK ‘YA GÖRE YALNIZ NASIL YAZILIR?

Günlük hayatta karşımıza çıkan kelimelerin doğru yazımını TDK açıklıyor. Yalnız kelimesinin doğru kullanımı TDK’da “ Yalnız” olarak belirtilmiştir.

Türk Dil Kurumu'nun resmi web sitesinde yer alan çevrimiçi sözlükte 'yanlız' olarak sorgulama yapıldığında 'bu söz güncel Türkçe sözlükte bulunamadı' uyarısını veriyor. Sonuç olarak kelimenin doğru ifadesi yalnızdır.

Yalnız Yazımı Cümle İçinde Örnekler

Bu akşam kendimi çok yalnız hissediyorum. Doğru

Bu çetin yolda yanlız başıma kaldım. Yanlış

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