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  3. TDK'ya göre sağ ol nasıl yazılır? Sağ ol mu, sağol mu?
05 Eylül 2020 Cumartesi 12:58 | Son Güncelleme:

TDK'ya göre sağ ol nasıl yazılır? Sağ ol mu, sağol mu?

TDK'ya göre sağ ol nasıl yazılır" Sağ ol mu, sağol mu"

Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız hatalardan olan yazım yanlışları bazen can sıkıcı olabiliyor. Sağ ol kelimesi genel olarak teşekkür etme anlamlarına gelmektedir. TDK sağ ol kelimesinin doğru kullanımını çevrim içi sözlük sayfasında yer veriyor.

Hoşa gelen bir davranışta teşekkür etme gibi anlamları taşıyan sağ ol kelimesinin doğru yazımı Türk Dil Kurumu'nun sayfasında yayınlanıyor. Okuduğumuz gazete, kitap ve dergilerde sağ ol kelimesin sıkça yer veriliyor.

SAĞ OL KELİMESİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) çevrim içi sözlük sayfasında sağ ol kelimesinin doğru yazımını ve anlamını paylaştı.

TDK kelimenin doğru kullanımını "sağ ol" olarak belirledi. İyilik, yardım veya hoşa giden bir davranış karşısında "çok yaşa, teşekkür ederim" anlamlarında söylenen bir sözdür.

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