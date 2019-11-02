TDK'ya göre 'bahşiş' kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu TDK'ya göre 'bahşiş' kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

A: Kahve parası

B: Çay parası

C: Diş parası

D: Çerez parası

Doğru cevap: A Kahve parası