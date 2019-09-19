Tbt nedir? Tbt ne demek, nerede kullanılır? soruları bugün aratılan konular arasında yer alıyor. Genellikle sosyal medya hesabı Instagram’da sıkça kullanılan bir tabir olan Tbt’nin anlamı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tbt etiketiyle 19 Eylül 2004’te çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yapılırken Tbt’nin anlamı da araştırılmaya başladı.

TBT NEDİR, NE DEMEK?

Tbt : Throw Back Thursday kelimesinin kısaltılmasıdır. Kelimenin anlamı dilimize Perşembe gününe dönüş şeklinde çevrilmektedir. Instagram’ın en popüler etiketi olan Tbt milyonlar kişi tarafından kullanılmaktadır. İlk olarak 2012 yılında kullanılmış daha sonra ise popülerliğini artırarak günümüze kadar gelmiştir.

TBT NEREDE KULLANILIR?

Tbt genellikle popüler paylaşım platformu olan Instagram’da kullanılır. İnsanlar yıllar veya aylar öncesine ait olan fotoğraflarını ya da videolarını #tbt hashtagi ile Perşembe günleri paylaşır. Böylelikle paylaşımları hem daha fazla kişiye ulaşmış olur hem de paylaştıkları şeyin eskiye ait olduklarını belirtebilirler.

Dünyayı kasıp kavurmayı başaran ve çok kısa sürede popüler olabilen TBT etiketi ilk olarak Nice Kicks adlı bir blogun her perşembe günü ayakkabılarını 'TBT' etiketiyle paylaşmasıyla popüler olmuştur. Özellikle 2012 yılında yayılan TBT etiketi günümüzde birçok Instagram kullanıcısı tarafından tercih edilmektedir.

Instagram kullanıcıları, eskiden kalan bir fotoğrafı geçmişe günleri yad etmek için Instagram'dan perşembe günleri TBT etiketiyle paylaşmakta. Bu paylaşımın kısa sürede popüler olmasındaki en önemli sebep ise yerli ve yabancı birçok ünlünün de bu etiketi benimsemesinden geliyor. Yapılan açıklamalara göre 'TBT' etiketi ile Instagram üzerinden saniye başına 5 fotoğraf paylaşıldığı ve 2017 itibariyle en az 330 milyon TBT etiketli fotoğrafın bulunduğu da belirtiliyor.