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TBMM Başkanı Şentop, cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Şentop, cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefat eden annesi Zahide Sevim Güzel'in cenaze törenine iştirak etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefat eden annesi Zahide Sevim Güzel'in cenaze törenine iştirak etti.

Zahide Sevim Güzel için Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Güzel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Abdülkadir Aksu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şentop, Zahide Sevim Güzel'in tabutuna omuz verdi. TBMM Başkanı Şentop ve protokol üyeleri camiye gelişinde, Güzel'in yakınlarına taziyelerini iletti. Şentop, daha sonra cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, onlarla fotoğraf çektirdi. Cenaze namazı öncesinde camiye gelen eski Devlet Bakanı Güldal Akşit de Güzel'in ailesine başsağlığı diledi.
Zahide Sevim Güzel'in cenazesi daha sonra Gölbaşı'ndaki aile mezarlığına defnedildi.

(AA)

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