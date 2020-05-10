TBM nedir? TBM makinesi özellikleri nelerdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ulaştırma Bakanı TBM ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni”ne video konferansla katıldı. Bakan Adil Karamanoğlu'nun TBM ile ilgili yaptığı açıklamalar haberimizde..

Adil Karamanoğlu'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde:

- 110 metre boyuna sahip

- Arkasında destek bölüm var.

- Ağırlığı 620 ton.

- Tünelciler köstebek diyor.

- Yerel altında tünel ürütüyor

- 40 adet disk

- Hem kazıyor, hem beton elemanlarını yerleştiyor.

- Günde 17 metre, bazı günlerde 27 metre kazı yaptı.