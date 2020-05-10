TBM nedir? TBM makinesi özellikleri nelerdir?
TBM nedir? TBM makinesi özellikleri nelerdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ulaştırma Bakanı TBM ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni”ne video konferansla katıldı. Bakan Adil Karamanoğlu'nun TBM ile ilgili yaptığı açıklamalar haberimizde..
TBM nedir? TBM makinesi özellikleri nelerdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ulaştırma Bakanı TBM ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni”ne video konferansla katıldı. Bakan Adil Karamanoğlu'nun TBM ile ilgili yaptığı açıklamalar haberimizde..
Adil Karamanoğlu'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde:
- 110 metre boyuna sahip
- Arkasında destek bölüm var.
- Ağırlığı 620 ton.
- Tünelciler köstebek diyor.
- Yerel altında tünel ürütüyor
- 40 adet disk
- Hem kazıyor, hem beton elemanlarını yerleştiyor.
- Günde 17 metre, bazı günlerde 27 metre kazı yaptı.