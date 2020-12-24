Tavuk Wellington tarifi! Gelinim Mutfakta Tavuk Wellington malzemeleri ve yapımı nasıl?

Tavuk Wellington tarifi günün en çok arama yapılan başlıkları arasında yer aldı. Bugün Gelinim Mutfakta'da Onur Büyüktopçu yapılacak olan yemeğin tarifini açıkladı. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da gelinler ve kayınvalideler yer değiştirdi. Gelinim Mutfakta Tavuk Wellington malzemeleri ve yapımı nasıl? Tavuk Wellington tarifi burada.

GELİNİM MUTFAKTA TAVUK WELLİNGTON MALZEMELERİ

4 parça tavuk göğüs eti 6 tane milföy hamuru 250 g mantar 1 tane soğan 1 yemek kaşığı tereyağı 1 tutam maydanoz 3 yemek kaşığı zeytinyağ 1 yemek kaşığı tereyağı 1 tane yumurta 2-3 diş sarımsak 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kırmızı toz biber 1 çay kaşığı kekik Yarım çay kaşığı kimyon Tuz

TAVUK WELLİNGTON TARİFİ

Tavuk göğüs etini karabiber, kekik ve tuz ile baharatlayın.

Demirdöküm tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip yüksek ateşte ısıtın.

Baharatladığınız tavuğu ekleyip 10 dakika her iki tarafını kızarana kadar pişirin.

Daha sonra kızarttığınız tavuğu kenara alıp soğumasını bekleyin.

Ayrı bir tavada tereyağını ısıtın. mantar, soğan ve sarımsağı ekleyip pişirin.

Pişen mantarı kenara alıp ince kıyılmış maydanoz ve baharatlarını ekleyip karıştırın.

Milföy hamurunu, tavukları içerisine alacak büyüklükte açın.

Milföy hamurlarının üzerine mantarlı karışımdan yayıp üzerine tavuğu koyun ve tavuğu örtecek şekilde sarın.

Son olarak üzerine yumurta sürüp 180 dereceye ayarlı fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Dilimleyerek sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.