Tavada kolay pizza tarifi | Evde pizza tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Evde pizza tarifi özellikle ev hanımları tarafından araştırma konusu oldu. Yalnızca dışarıdan alınıp tüketilen değil; püf noktası olan hamur doğru bir şekilde yapıldığında ev yapımı pizzalar da kusursuz olabiliyor. Evde pizza malzemeleri seçiminde oldukça özgür olunuyor. Tavada kolay pizza tarifi haberimizde…

TAVADA PİZZA TARİFİ MALZEMELERİ

PİZZA HAMURU İÇİN:

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Az tuz

7-8 yemek kaşığı un

Yarım paket kabartma tozu

PİZZA SOSU İÇİN:

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Çok az sıcak su

Karabiber

TAVADA PİZZA TARİFİ YAPIMI

-İlk önce pizza hamurunu hazırlamak için karıştırma kabına malzemeleri alıp hamuru yoğuruyoruz.

-Daha sonra başka bir kapta pizza sosunu hazırlıyoruz.

-Hamuru tavaya alıp tavaya göre el ile açıyoruz.

-Üzerine sosu koyup hamurun her tarafına yayıyoruz.

-Daha sonra dilimlemiş olduğumuz kaşar peynirlerini koyuyoruz; üzerine sucuk dilimleri, yeşil biber ve biraz da domates serpiştiriyoruz. (malzemeler isteğe göre belirleniyor)

-Tekrar kaşar dilimi sucuk biber ve domates serpiştirip üzerini kapakla kapatıp ocakta pişiriyoruz.

Afiyet olsun.