Tavada kolay pizza tarifi | Evde pizza tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Evde pizza tarifi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Lezzeti ve doyuruculuğu ile birçok kişinin tercih sebebi olan pizza içerisine konulan malzemelerle damak tadına göre ayarlanabiliyor. Evde pizza tarifi ise korona virüs salgınının devam ettiği şu günlerde gündem konusu oldu. Pizza tarifi için yalnızca fırın değil tava da kullanılabilir. Tavada kolay pizza tarifi ile ilgili bilgileri haberimiz içerisinden okuyabilirsiniz.
Evde pizza tarifi özellikle ev hanımları tarafından araştırma konusu oldu. Yalnızca dışarıdan alınıp tüketilen değil; püf noktası olan hamur doğru bir şekilde yapıldığında ev yapımı pizzalar da kusursuz olabiliyor. Evde pizza malzemeleri seçiminde oldukça özgür olunuyor. Tavada kolay pizza tarifi haberimizde…
TAVADA PİZZA TARİFİ MALZEMELERİ
PİZZA HAMURU İÇİN:
1 yumurta
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Az tuz
7-8 yemek kaşığı un
Yarım paket kabartma tozu
PİZZA SOSU İÇİN:
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Çok az sıcak su
Karabiber
TAVADA PİZZA TARİFİ YAPIMI
-İlk önce pizza hamurunu hazırlamak için karıştırma kabına malzemeleri alıp hamuru yoğuruyoruz.
-Daha sonra başka bir kapta pizza sosunu hazırlıyoruz.
-Hamuru tavaya alıp tavaya göre el ile açıyoruz.
-Üzerine sosu koyup hamurun her tarafına yayıyoruz.
-Daha sonra dilimlemiş olduğumuz kaşar peynirlerini koyuyoruz; üzerine sucuk dilimleri, yeşil biber ve biraz da domates serpiştiriyoruz. (malzemeler isteğe göre belirleniyor)
-Tekrar kaşar dilimi sucuk biber ve domates serpiştirip üzerini kapakla kapatıp ocakta pişiriyoruz.
Afiyet olsun.