Tatilde hayatını kaybeden yabancı turistlerin tercihi Antalyalı marangoz Ayhan amca

Antalya'da 30 yıllık mobilya ustası Ayhan İnce, 14 yıl önce Türkiye'de yabancılara yönelik üretimde eksikliği görerek tabut yapımına başladı.

İnce, gayrimüslimlerin yanı sıra Müslümanlar için de tabut üretmeye başladı.

TATİLLERDE HAYATINI KAYBEDEN TURİSTLER İÇİN TABUTLARI HAZIRLIYOR

Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki 150 metrekarelik atölyesinde 3 kişiyle çalışan İnce, farklı modelde tören ve transfer tabutu üretiyor. İnce'nin, en büyük pazarını ise Türkiye'nin çeşitli illerine tatile gelerek hayatlarını kaybeden yabancı turistler ve yerleşik yabancılar oluşturuyor.

TÜRKİYE TABUT PAZARININ YÜZDE 70'İ ONUN ELİNE BAKIYOR

İnce, cenaze sahiplerinin isteğine göre ölen kişinin dini inanışı, renk, motif ve bulunması gereken sembollerin de içinde yer aldığı tören veya transfer tabutunu bir günde hazırlıyor. En çok Almanya ve Rusya'ya tabut gönderen İnce, Türkiye pazarının yüzde 70'ini tek başına karşılıyor.

HEDEFİ EN BÜYÜK TABUT İHRACATÇISI OLMAK

İnce'nin en büyük hedefi ise Türkiye'nin en büyük tabut ihracatçısı olmak. İsteğe göre iki çeşit tabut üretimi yaptıklarını kaydeden İnce, "Tören tabutları cenazelerin tabutla gömülmelerinde kullanılır. Transfer tabutları ise şehirler arası veya uluslararası hava ve kara yolu taşımacılığında, içi koku ve sıvı çıkarmayan özel tabutlardır. Bir yılda ürettiğimiz 1.300 tabutun, 900'e yakını yabancılar için kullanılıyor." dedi.

GÖRSELLİK VE İHTİŞAM ÖNEMLİ

Transfer tabutlarının sızdırmaz olmasının önemli olduğunu anlatan İnce, tören tabutlarında da görselliğin ve ihtişamın önemine dikkat çekti. İki çeşit tabutun içine yekpare sac kaplama yapıldığını, koku ve sıvı sızdırmazlığa karşı önlem aldığını aktaran Ayhan İnce, "Saatlerce uçakta yolculuğu yapacak cenazenin tabut içinde güvenli olması önemli. Bu nedenle sızdırmazlığı ve kapandığında hava almaması için özel çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

TABUT ÜCRETLERİ

Tabutların fiyatı ise kullanılan malzemeye göre 300 TL ile 6 bin TL arasında değişiyor.

YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ÇEŞİT YOK

Türkiye'ye tatile gelip hayatını kaybeden bir turist için her tür tören ve transfer tabutunu yapabildiğini aktaran İnce, "Antalya'nın yanı sıra diğer illerin ihtiyacını da karşılayabiliyorum. Türkiye'de tatil sırasında hayatını kaybeden turistlerin cenazelerinin ülkelerine geri gönderimlerinde standart tabut ölçüleri var. Bu kapsamda üretim yapıyorum. Özel sipariş tabut da üretiyorum. Kimisi iç dekorasyonu ve dış süslemesiyle ilgili örnek fotoğraflar getiriyor ve yapabilir misin diye soruyor. Yapamayacağımız hiçbir tabut çeşidi yok." diye konuştu.

MODEL İÇİN FOTOĞRAF ÇEKİP GÖNDEREN BİLE VAR

Cenaze sahiplerinin, tabutun motif, renk, dini inanışlarına uygun sembollerle donatılarak yapılmasını istediğini de aktaran İnce, "Bazen modellerin fotoğraflarını çekip gönderenler oluyor. Fotoğrafları inceleyerek birebir aynısını yapıyorum." dedi.

(DHA)