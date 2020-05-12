Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0685
  • 7,6322
  • 385.277
  • 97792.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Tatbikatta şehit olan itfaiyecilere veda

Tatbikatta şehit olan itfaiyecilere veda

Tatbikatta şehit olan itfaiyecilere veda

İstanbul Kadıköy'de 9 Mayıs'taki tatbikatta 63 metrelik sepetli merdivenin kırılması sonucu düşerek şehit olan itfaiye erleri Emircan Çolak (28) ve Mehmet Ali İnal (24), memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Erzurum Pasinler’de toprağa verilen Çolak’ın 1.5 yıl önce İstanbul İtfaiyesi’nde işe başladığı ve yeni evlendiği bildirildi. Kütahya Hisarcık’a bağlı Hasanlar Köyü’ne defnedilen İnal’ın da nişanlı olduğu, bayram sonrası düğün yapmak için hazırlıklara başladığı öğrenildi. 

DHA-İHA


Bakan Soylu'nun mektubu, asırlık çınarı ağlattı...

Bakan Soylu'nun mektubu, asırlık çınarı ağlattı...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'un sırları gün ışığına çıkıyor

Sosyal medyayı sallayan evlilik teklifi