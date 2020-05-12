Tatbikatta şehit olan itfaiyecilere veda

Erzurum Pasinler’de toprağa verilen Çolak’ın 1.5 yıl önce İstanbul İtfaiyesi’nde işe başladığı ve yeni evlendiği bildirildi. Kütahya Hisarcık’a bağlı Hasanlar Köyü’ne defnedilen İnal’ın da nişanlı olduğu, bayram sonrası düğün yapmak için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

DHA-İHA