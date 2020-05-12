Tatbikatta şehit olan itfaiyecilere veda
İstanbul Kadıköy'de 9 Mayıs'taki tatbikatta 63 metrelik sepetli merdivenin kırılması sonucu düşerek şehit olan itfaiye erleri Emircan Çolak (28) ve Mehmet Ali İnal (24), memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Erzurum Pasinler’de toprağa verilen Çolak’ın 1.5 yıl önce İstanbul İtfaiyesi’nde işe başladığı ve yeni evlendiği bildirildi. Kütahya Hisarcık’a bağlı Hasanlar Köyü’ne defnedilen İnal’ın da nişanlı olduğu, bayram sonrası düğün yapmak için hazırlıklara başladığı öğrenildi.
DHA-İHA