Tatbikat gerçeğe dönüştü! Mehmetçik'ten 30 göçmene hayat eli

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Libya karasuları dışında Orta Akdeniz’de deniz ticaret yollarının güvenliğine yönelik faaliyetler yürüten TCG Gaziantep firkateyni, 30 kişinin bulunduğu düzensiz göçmen botunu tespit etti. Orta Akdeniz’de batma tehlikesi bulunan bota müdahale edildi. Bottaki göçmenler, yardım ve tıbbi desteğini ardından irtibat kurulan Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edilerek kurtarıldı.

(DHA)