Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9673
  • 6,5768
  • 300.585
  • 119689
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Tatbikat gerçeğe dönüştü! Mehmetçik'ten 30 göçmene hayat eli

Tatbikat gerçeğe dönüştü! Mehmetçik'ten 30 göçmene hayat eli

Tatbikat gerçeğe dönüştü! Mehmetçik'ten 30 göçmene hayat eli

Orta Akdeniz’de NATO’nun ‘Deniz Muhafızı Harekâtı’na destek faaliyeti icra eden ‘Türk Deniz Görev Grubu’, yeni bir mülteci faciasına engel oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Libya karasuları dışında Orta Akdeniz’de deniz ticaret yollarının güvenliğine yönelik faaliyetler yürüten TCG Gaziantep firkateyni, 30 kişinin bulunduğu düzensiz göçmen botunu tespit etti. Orta Akdeniz’de batma tehlikesi bulunan bota müdahale edildi. Bottaki göçmenler, yardım ve tıbbi desteğini ardından irtibat kurulan Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edilerek kurtarıldı.

(DHA)


İsmail Küçükkaya eşinden boşandı!
Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu müjdeyi patlattı!
Berrak Tüzünataç 'yakın arkadaş' iddialarına ateş püskürdü!
Sefirin Kızı'nın Gediz'i gönlünü o fenomene mi kaptırdı?
EDHO dizisinde şoke eden ayrılık!

NBA, Elazığ ve Malatya’yı Unutmadı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Putin'in bir an bile yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne?

Siyah sarımsağın faydaları