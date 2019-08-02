Taşınabilir şarj cihazı bomba gibi patladı

Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan fotoğrafçı Mustafa Ünal, dün çalışma ofisindeyken, masanın üzerinde duran ve telefona ya da prize bağlı olmayan taşınabilir şarj cihazından dumanlar yükselmeye başladığını gördü. Ünal, kıvılcımlar çıkarmaya başlayan cihazı pencereden dışarıya fırlattı. Dışarıya atılan cihaz, alev alıp patladı. Ünal'ın elinde yanıklar oluşurken, cihazın plastik kabının büyük ölçüde eridiği, iç kısmının ise paramparça olduğu görüldü. Bahçede ekili domates fidesinin de yanan cihazdan zarar görmesi görenleri şaşırttı.

"HAVADA ALEV TOPUNA DÖNDÜ"

Taşınabilir şarj cihazının birden yanmaya başladığını belirten Ünal, "Artık hepimiz teknolojiye bağımlı haldeyiz. Herkesin elinde akıllı telefonlar ve tabletler var. Bunlar için taşınabilir güç kaynaklarına yöneliyoruz. Ben de geçtiğimiz yıl kaliteli ve yüksek kapasiteli, taşınabilir batarya aldım. Dün masamın üzerinde dururken birden sesler gelmeye başladı. Dumanlar yükseldi. 2-3 saniye içerisinde alevler çıkmaya başladı. Elime alıp pencereden dışarı attım. Cihaz havada alev topu haline geldi, bir bomba gibi patladı. Ucuz atlattık" dedi.

"ELİMİZDE BOMBAYLA YAŞIYORUZ"

Taşınabilir bataryaları kullanırken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu cihazı, evde arabamda, kullanıyorum. Çocuğun odasında bile olabiliyor. Evim, arabam da yanabilirdi. Dün müdahalede geç kalsam, oldukça olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Elimizde bombayla yaşıyoruz. Bu cihazları kullanırken çok dikkatli olmakta fayda var. Yaşayacak günümüz varmış. Olayı ufak tefek yanıklarla atlattım. Patlayan ürünü 1 yıl önce aldım, garantisi devam ediyor, cihazı üreten firmaya dava açacağım."