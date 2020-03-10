Taş köfte malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta Taş köfte tarifi nasıl yapılır?
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da günün yemeği belli oldu. Taş köfte yemeğinin tarifi herkes tarafından araştırılmaya başlandı. 10 Mart Salı Taş köfte günün yemeği olarak belirlendi. Peki, Taş köfte nasıl yapılır? İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği Gelinim Mutfakta Taş köfte hakkında detaylı bilgi haberimizde.
Bugünün yemeği Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her gün birbirinden farklı yemekler yapan gelinler, günün sonundan çeyrek altının sahibi oluyor. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta Taş köfte yemeği nasıl yapılır? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TAŞ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
500 gr kemiksiz et
1 çay kaşığı sarıkök
1 tatlı kaşığı salça
1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
1 çay kaşığı karabiber
34 dal maydanoz
1 çay bardağı lepe
1 çay bardağı pirinç
1 yumurta
1 orta boy patates
1 yemek kaşığı margarin
HAZIRLANIŞI
Et dövme taşında tokmakla dövülür. (Kıyma olarak da kullanılabilir.) Et iyice dövüldükten sonra salça ayçiçeği yağı, ince ince kıyılmış maydanoz, lepe, pirinç ete karıştırılıp yoğrulur. Yoğrulmuş etin üzerine sarı kök, karabiber serpilip yumurta kırıldıktan sonra tekrar yoğrulur. (Köftelerin pişerken dağılmaması için iyice yoğrulması gerekir.) Yoğrulduktan sonra et avuç içinde yuvarlanarak orta boy bir patates büyüklüğünde köfteler hazırlanır. Diğer yanda margarinle ince kıyılmış soğan kavrulur. Salça, su eklenip suyun kaynaması beklenir. Su kaynayınca köfteler suya ilave edilip beş dakika kadar kaynatılır. Sonra patatesler 56 parçaya bölünerek yemeğe eklenir. Tuzu da eklenip bir süre daha kaynatılır. Patatesler pişince ateşten alınır.