Taş köfte malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta Taş köfte tarifi nasıl yapılır?

Bugünün yemeği Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her gün birbirinden farklı yemekler yapan gelinler, günün sonundan çeyrek altının sahibi oluyor. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta Taş köfte yemeği nasıl yapılır? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAŞ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

500 gr kemiksiz et

1 çay kaşığı sarıkök

1 tatlı kaşığı salça

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

1 çay kaşığı karabiber

34 dal maydanoz

1 çay bardağı lepe

1 çay bardağı pirinç

1 yumurta

1 orta boy patates

1 yemek kaşığı margarin

HAZIRLANIŞI

Et dövme taşında tokmakla dövülür. (Kıyma olarak da kullanılabilir.) Et iyice dövüldükten sonra salça ayçiçeği yağı, ince ince kıyılmış maydanoz, lepe, pirinç ete karıştırılıp yoğrulur. Yoğrulmuş etin üzerine sarı kök, karabiber serpilip yumurta kırıldıktan sonra tekrar yoğrulur. (Köftelerin pişerken dağılmaması için iyice yoğrulması gerekir.) Yoğrulduktan sonra et avuç içinde yuvarlanarak orta boy bir patates büyüklüğünde köfteler hazırlanır. Diğer yanda margarinle ince kıyılmış soğan kavrulur. Salça, su eklenip suyun kaynaması beklenir. Su kaynayınca köfteler suya ilave edilip beş dakika kadar kaynatılır. Sonra patatesler 56 parçaya bölünerek yemeğe eklenir. Tuzu da eklenip bir süre daha kaynatılır. Patatesler pişince ateşten alınır.