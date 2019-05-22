Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0997
  • 6,8085
  • 249.764
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Şanlıurfa’da müşterisiyle tartışan banka çalışanın yakınları, sopalarla müşterinin otelini bastı. Sopalı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bankada meydana geldi. İddiaya göre, bir otel sahibi ile banka çalışanı kadın personel arasında kredi kartında yaşanan problem nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından fenalık geçiren banka çalışanı kadın, durumu yakınlarına anlattı. Banka çalışanı kadının yakınları, müşterinin sahibi olduğu oteli bıçak ve sopalarla basıp çalışanları darp etti. Olay yerine polis ekipleri kavgaya müdahale ederken 3 kişi de gözaltına alındı. Olayda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altını alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Hepimiz baş ağrısı yaşıyoruz. İşin içine bir de ramazan ayı girince baş ağrısı şikayetleri de artıyo

Ramazanda Baş Ağrısı Yaşamamak İçin Ne Yapmalıyız? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Metabolizmayı yavaşlatan 5 hata nedir?

2 DHKP-C'li teröriste tutuklandı