Tarlabaşı'nda otobüse tutunan patenli gençler özçekim yaparak seyretti

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde iki genç, yolcu otobüsünün arkasına tutunarak seyretti. Canlarını hiçe sayan gençlerden biri bir süre sonra yolculuk esnasında cebinden cep telefonunu çıkartarak selfie yaptı. Yürekleri ağza getiren genç, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arızalanan motosikleti otomobil ile çekti

Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda ise seyir halinde olan bir sürücü ilginç bir manzara ile karşılaştı. Arızalanan motosikletin halat bağlanarak otomobil ile çekildiğini gören sürücü o anları cep telefonuyla görüntüledi. Tehlikeli ve ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

İHA