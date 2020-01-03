Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9732
  • 6,6643
  • 292.62
  • 115375
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Faruk Uçuk idaresindeki 06 HD 339 plakalı minibüs ile İlker Güner'in kullandığı 01 UAA 07 plakalı otomobil, Kozan - Kadirli kara yolu Bulduklu yol kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı. 

Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA


Dizi setinde başlayan aşk! 6 ay sonra ortaya çıktı
Alişan küplere bindi: Hesap sormazsam adam değilim!
Deniz Seki reklam iddialarına ateş püskürdü!
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay yorum!
Hercai'nin yıldızı Aslı Samat'tan çarpıcı itiraflar!
<p>Gazeteci yazar Halime Kökçe, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı nefessiz süreci ve 2020 yılından b

Halime Kökçe Akşam Baskısı’na Konuştu: Kanal İstanbul Tartışmalarının Perde Arkasında Ne Var?

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bedavaya alınabilecek 22 süperstar

Mangoya talep artıyor