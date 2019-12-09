Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8024
  • 6,4212
  • 272.977
  • 108447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Mumay idaresindeki 18 AJ 980 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Taşçı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsten çıkartıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA


Fahriye Evcen'i yıkan haber!
Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar!
'Ben sette herkesle el eleyim'
Geri sayım başladı! Tarihe geçecek
Kadın hayranlarına karşı özel koruma tuttu
<p>Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan olayda, Akkonak- Şirink

Yolcunun Düşürdüğü Cep Telefonunu Kaşla Göz Arasında Böyle Çaldılar

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türkiye'ye korku salan Ali Göl efsanesi

PKK'nın patlayıcı deposu bulundu