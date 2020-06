Taklit ve tağşiş yapan firmaların ifşa listesi: Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini yayımladı!

Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini yayımlandı. Taklit ve tağşiş yapan firmaların ve ürünlerinin hangileri olduğu merak konusu oldu. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığın internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu. Böylece 2012 yılından bu yana 1551 firmaya ait 3492 parti ürün ifşa edilmiş oldu...

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER

İstanbul'da 24 firmanın da içlerinde bulunduğu listede belirtilen firmaların ürettiği et mamülleri, ısıl işlem görmüş dana sucuk, kasap köfte gibi ürünlerde kanatlı eti, sakatat tespiti yapıldı. Bazı çikolatalarda ise Sildenafil maddesi tespit edildi. Ayrıca bazı firmaların ürettiği çiğ tavuk dönerde, pişmiş et tantunide ve dana köftede at eti tespiti yapıldı.

Yapılan açıklamada söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu belirtildi. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkın sağlığının korunması yönündeki çalışmalar için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARIN İFŞA LİSTESİ

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARIN İFŞA LİSTESİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN