Tarileçe tarifi: Trileçe nasıl yapılır? İşte en lezzetli, tam kıvamında karamel trileçe yapılışı ve malzemeleri

Trileçe tarifi hafif bir tatlı yemek isteyen kişiler tarafından aratılıyor. Trileçe yapılışı ve malzemeleri MasterChef yarışmasını izleyen bireyler tarafından aratılmaya başladı. Tv8 ekranlarında yayınlanan programda birbirinden lezzetli tarfiler pişiriliyor ve jürilerin tadımına sunuluyor. Yarışmayı izleyen vatandaşlar da bu lezzetleri pişirip denemek istiyor. Programın 5 Kasım Salı günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar karamel Trileçe tatlısını yaptılar. Peki, Trileçe nasıl yapılır? İşte malzemeleri...

TRİLEÇE (KARAMEL) NASIL YAPILIR?

Trileçe Tarifi İçin Malzemeler;

Trileçe malzemeleri için; 5 adetbüyük boy yumurta6 yemek kaşığıtoz şeker7 yemek kaşığıun1 paketkabartma tozu1 paketvanilinKarameli İçin:1 çay bardağıtoz şeker(büyük çay bardağı)2 yemek kaşığıtereyağı1 paketkremaŞerbeti için:2 su bardağıinek sütü1 su bardağıkeçi sütü1 su bardağımanda sütü1 su bardağıtoz şeker

Trileçe Tarifinin Pişirme Önerisi

Sütlü şerbeti için manda ve keçi sütünü kullanmak istemezseniz, 3 su bardağı inek sütü ve 1 su bardağı krema ile de şerbetinizi hazırlayabilirsiniz.

Trileçe Tarifi Nasıl Yapılır?

Trileçe yapılışı; Derin bir karıştırma kasesinin içerisine yumurta ve şekeri ekleyip, şekerler eriyene ve karışımın rengi açılıp, krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilini yumurtalı karışımın içerisine eleyerek ekleyin.

Spatula yardımıyla kuru malzemelerin sıvı malzemelerle birleşmesi için altan üstte doğru sürekli olarak karıştırın.

Güzelce karışmış olan kek harcını yağlanmış fırın kabınıza dökün ve üzerini düzeltin.

Trileçenin pandispanyasını önce 170 derece ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. 10 dakika sonunda fırın ısısını 150 dereceye indirip 20-25 dakika kadar pişirin.

Pişen pandispanyayı oda sıcaklığında soğumaya bırakın ve üzerine kürdan yardımıyla delikler açın.

Sütlü şerbeti için; inek sütü, manda sütü ve keçi sütünü tencereye alın. Şekerini de ekleyip eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın ve ılımaya bırakın.

Karameli için; ayrı bir sos tenceresinde toz şekeri kontrollü olarak eritin. Üzerine tereyağını ekleyin. Fokurdamaya başlayan tereyağlı şekerin üzerine kremayı ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın, soğumaya bırakın.

Oda sıcaklığında soğumuş olan trileçe pandispanyasının üzerine ılık sütlü şerbeti ekleyin ve sütü iyice çektikten sonra buzdolabında soğumaya bırakın.

Bu esnada 1 paket krem şanti hazırlayın.

Soğumuş olan kekinizin üzerine ince bir tabaka halinde krem şantiyi yayın.

Hazırlamış olduğunuz karameli de üzerine güzelce yaydıktan sonra dilimleyin ve soğuk olarak servis edin.

Trileçe Tarifinin Servis Önerisi

Arzuya göre hazırladığınız trileçeyi; frambuaz, çikolata ya da portakal sosu ve toz Antep fıstığı ilavesiyle servis edebilirsiniz.