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Tarihi 'Paşabahçe' gemisi ihaleyle satılacak

Tarihi 'Paşabahçe' gemisi ihaleyle satılacak

Beykoz sahilinde demirli "Paşabahçe" isimli şehir hatları yolcu gemisi, ihale usulüyle satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu'nun resmi portalında yer alan ilana göre, 1952 inşa tarihli, Türk Bayraklı "Paşabahçe" isimli şehir hatları yolcu gemisinin, 618 Sayılı Limanlar Kanununun 7'nci maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışı ve sökümü yapılacak.

İstanbul Liman Başkanlığında 4 Kasım'da saat 16.00'da açık teklif usulü ile ihalesi yapılacak vapurun tahmini satış bedeli 273 bin lira, geçici teminat miktarı ise 8 bin 190 lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi ile ihale dokümanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin banka hesabına, "Paşabahçe Gemisi İhale Dosya Bedeli" açıklaması ile yatırılacak 100 liralık dekontun teslimi karşılığı İstanbul Liman Başkanlığından temin edilebilecek.

İstanbul Boğazında 58 yıl sefer yapan ve 2011'de Beykoz Belediyesince nikah salonu olarak kullanılan tarihi geminin, bakım masrafları karşılanamadığı gerekçesiyle batırılmasına karar verilmişti. Ancak İstanbul Liman Başkanlığı da geminin satılarak, söküm işleminin gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.  (AA)

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